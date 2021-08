Veröffentlicht am 27. August 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Freitag, 27. August 2021, um 14.30 Uhr – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 59 Neuinfektionen seit Mittwoch – Inzidenz liegt bei nun bei 91,6

Die Gesamtzahl aller Infektionen im Kreis Altenkirchen seit Beginn der Corona-Pandemie liegt mit Stand von Freitagnachmittag bei 5.223. Das sind 59 Fälle mehr als am Mittwoch dieser Woche. Am Donnerstag gab es 29, am Freitag 30 neue Positiv-Ergebnisse. Als geheilt gelten 4.906 Menschen. Aktuell positiv getestet sind 216 Personen im Kreis, die Zahl der stationär Behandelten liegt weiter bei sieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz für den Kreis auf 91,6 an, beim Land auf 67,7.

Der Blick auf die Kreis-Inzidenzen der Nachbarn in der Region

Westerwaldkreis: 70,3*

Kreis Neuwied: 81,5*

Rhein-Sieg-Kreis: 112,9**

Oberbergischer Kreis: 104,5**

Kreis Olpe: 107,2**

Kreis Siegen-Wittgenstein: 144,8**

* Datenstand: 27. Aug., 14.10 Uhr, Quelle: https://lua.rlp.de

** Datenstand: 27. Aug., 0 Uhr, Quelle: https://www.mags.nrw

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 5.223

Veränderung zum 25. August: +59

Aktuell Infizierte: 216

Geheilte: 4.906

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 7

7-Tage-Inzidenz: 91,6

7-Tage-Inzidenz nach Altersgruppen:

– bis 19: 188,3

– 20 bis 59: 105,6

– ab 60: 7,8

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.527/+14

Betzdorf-Gebhardshain: 1.071/+20

Daaden-Herdorf: 589/+6

Hamm: 587/+3

Kirchen: 775/+9

Wissen: 674/+7

Unterschiedliche Meldezeitpunkten führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Wo wird aktuell geimpft?

Das Landesimpfzentrum in Wissen führt noch bis inklusive 31. August Erstimpfungen für alle Altersklassen durch. Anmeldungen sind nicht nötig. Impfungen sind an Werktagen, also noch Montag und Dienstag (30./31. August) kommender Woche, in der Zeit von 8 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 14.45 Uhr möglich, außerdem am Familienimpftag am Samstag (28. August) von 9 bis 13 Uhr. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von 12 Jahren ist das Einverständnis des Impflings nötig sowie die Begleitung durch eine sorgeberechtigte Person.

In der kommenden Woche macht der Impfbus des Landes erneut Station im Kreis, und zwar am Freitag, 3. September, von 8 bis 18 Uhr an der Stadthalle in Betzdorf (Hellerstraße 30). Auch hier ist für eine Impfung keine Anmeldung nötig. Weitere Standorte des Impfbusses in der Region sind online verfügbar: https://corona.rlp.de/de/impfbus/