ALTENKIRCHEN – Mitgliederversammlung des VdK Ortsverband Altenkirchen

Zur Mitgliederversammlung des VdK Ortsverbandes Altenkirchen begrüßte der Vorsitzende Bruno Wahl, trotz der Coronaregeln, zahlreiche Mitglieder, den Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler und den Ehrenvorsitzenden Fred Nolden. Nachdem Erhard Lichtenthäler Grußworte an die Versammlung gerichtet hatte, wurde der Bericht des Vorstandes von Bruno Wahl vorgetragen. Die Kassenverwalterin Adelheid Henn informierte in Ihrem Kassenbericht über die Ein- und Ausgaben.

Den Kassenprüfungsbericht verlas Hans Gerd Hasselbach. Im Anschluss stellte er die Anfrage zur Entlastung des Vorstandes. Dieser wurde dann einstimmig entlastet.

Die jährlichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften, die sonst immer am Grillnachmittag anstanden, wurden in diesem Jahr auf der Mitgliederversammlung überreicht. In 2021 wurden 184 Mitglieder geehrt. Jeder der zu Ehrenden erhielt eine Urkunde und eine Treuenadel. Es wurden auch Mitglieder geehrt, die sich zusätzlich seit Jahren ehrenamtlich im VdK Ortsverband engagieren. Dazu gehörte Walter Jüngerich (40 Jahre, Ehrung aus 2020), Margarete Lichtenthäler und Brigitte Hering (beide 10 Jahre). Zusätzlich wurden noch für 30 Jahre Rudolf Jungen und Renate Schneider geehrt. Im Anschluss an die Sitzung wurde ein kleiner Imbiss gereicht. (brwa) Fotos: VdK OV AK