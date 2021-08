Veröffentlicht am 27. August 2021 von wwa

WISSEN – Impfzentrum Wissen: Erstimpfungen ohne Anmeldung bis 31. August möglich – Im September finden im Impfzentrum nur Zweitimpfungen statt – Impfbusse des Landes auch im September auf Tour

Das Landesimpfzentrum in Wissen führt noch bis inklusive 31. August Erstimpfungen für alle Altersklassen durch. Anmeldungen sind nicht nötig. Impfungen sind an allen Werktagen in der Zeit von 8 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 14.45 Uhr möglich, außerdem am Familienimpftag am nächsten Samstag, 28. August, von 9 bis 13 Uhr. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von 12 Jahren ist das Einverständnis des Impflings nötig sowie die Begleitung durch eine sorgeberechtigte Person.

Ab dem 1. September finden im Impfzentrum dann nur noch terminierte Zweitimpfungen statt, letzter Impftag wird der 24. September sein, in der letzten September-Woche erfolgt der Abbau der Einrichtung und die Einlagerung von Ausstattung und Material. Das Impfzentrum befindet sich im Gebäude der Westerwald Bank in Wissen (Rathausstraße 56), der Zugang erfolgt über den Eingang im Untergeschoss vom Platz des Wissener Jahrmarktes aus.

Ab September sind Erst- und Zweitimpfungen weiterhin bei Hausarztpraxen möglich. Auch die Impfbusse des Landes sind im September regelmäßig im Kreis Altenkirchen und den Nachbarkreisen unterwegs. Geplant sind nach derzeitigem Stand Impftage in Betzdorf, Kirchen, Flammersfeld, Altenkirchen, Hamm, Hachenburg, Asbach, Dierdorf und Neustadt (Wied). Die Termine veröffentlicht das Land wochenaktuell unter https://corona.rlp.de/de/impfbus/.