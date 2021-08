Veröffentlicht am 26. August 2021 von wwa

NEUSTADT – WEINSTRASSE – Ladendieb hatte 5,5 Promille intus

Diesen Atemalkoholwert, 5,5 Promille, mussten Polizeibeamte bei einem Ladendieb am Dienstag, 24. August 2021, gegen 21:00 Uhr feststellen, der sich kurz zuvor in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße bedient hatte und im Begriff war, das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen zu wollen. Ein Mitarbeiter hatte den 47 Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei gestoppt, nachdem der Schinken und weitere alkoholische Getränke entwenden wollte. Quelle: Polizei