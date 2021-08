Veröffentlicht am 26. August 2021 von wwa

WILLROTH – Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss fällt aufgrund einer weggeschnippten Zigarette aus dem fahrenden Transporter auf

Dienstagabend, 24. August 2021, fiel den Polizeibeamten in der Raiffeisenstraße in Willroth im Rahmen der Streife ein männlicher Fahrzeugführer auf, der aus seinem Ford Transit eine Zigarette auf die Fahrbahn schnippte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer im mittleren Erwachsenenalter nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem konstatierten die Beamten bei dem Beschuldigten drogentypische Beweisanzeichen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet sowie entsprechende Verfahren eingeleitet. Quelle: Polizei