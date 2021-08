KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule startet neuen Gitarrenkurs für Anfänger

Veröffentlicht am 26. August 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Da ist Musik drin: Kreisvolkshochschule startet neuen Gitarrenkurs für Anfänger

Im aktuellen Programm der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen steckt auch Musik drin: In einem neuen Kurs steht hierbei das Thema „Liedbegleitung auf der Gitarre“ im Mittelpunkt. Der Anfängerkurs unter der Leitung von Stefan Henn startet am Mittwoch, 8. September, (18.45 bis 20.15 Uhr). Im Kurs werden in Zusammenarbeit unter fachkundiger Leitung von Stefan Henn die Grundlagen des Akkordspiels, Grundakkorde, rhythmische Standardformen und leichte Zupfmuster anhand beliebter und aktueller Musik vermittelt. Voraussetzung ist eine eigene Gitarre und die Bereitschaft, ein wenig durch regelmäßiges Üben den Lernerfolg zu sichern. Der Kurs in der Kreismusikschule in Altenkirchen umfasst zehn Termine, die Kursgebühr beträgt bei zehn Teilnehmenden 90 Euro. Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.