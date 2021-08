Veröffentlicht am 26. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lammersberger Buam in Altenkirchen

Ein stimmungsvoller Abend mit den Lammersberger Buam und ihrer Alpenländer Musik erwartet die Zuschauer in Altenkirchen. Die Lammersberger Buam – das sind vier beherzte Vollblut – Musikanten mit großer Liebe zur Volksmusik. Um zunächst einmal mit einem Gerücht aufzuräumen: Der Band-Name hat mit dem „Lammersberg“ rein gar nichts zu tun. Einen solchen Ort gibt es auch überhaupt nicht. Alles begann 2014 mit einem gemeinsamen Auftritt in der Rhön. Dort wurde die Gruppe um Sebastian Lammerich gegründet und ein Gastwirt kam in Anlehnung an den Nachnamen auf den Band-Namen.

Seitdem sind die vier Freunde Dominik, Fabian, Jens und Sebastian die „Lammersberger Buam“ und begeistern ihre Fans aus nah und fern mit schwungvollen Walzerklängen, flotten Polkas und zünftigen Boarischen. Wie es sich für die Volksmusik gehört, kommen dabei die typischen Instrumente zum Einsatz: Neben zwei steirischen Harmonikas darf das Bariton für den Bass und die Gitarre für den unverkennbaren Rhythmus nicht fehlen.

Highlights der Band waren mehrere Auftritte in voll besetzten Festzelten im Zillertal aber genauso gerne spielen die Jungs in urigen Gasthäusern. Dabei wird jeder Ton live gespielt. Freuen Sie sich auf einen Stimmungsvollen Abend!

So. 29.08.2021, Beginn: 19 Uhr; Einlass: 17:30 Uhr; Eintritt: VVK 15€; ABK 20€; Ort: Open Air Sommer Glockenspitze, Altenkirchen. Bei unbeständigem Wetter findet die Veranstaltung im Zirkus Zelt statt. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.