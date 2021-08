Veröffentlicht am 26. August 2021 von wwa

HERDORF – Unfallverursacher geflüchtet

Montagabend, 23. August 2021, im Zeitraum zwischen 21:45 und 22:15 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße „Glockenfeld“ im Stadtgebiet Herdorf. Im Verlauf der Strecke kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Pkw entstand erheblicher Sachschaden von circa 3.500 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich nach ersten Ermittlungen um ein orangefarbenes Zweirad gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei