Veröffentlicht am 25. August 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus vom 25. August 2021, um 14.30 Uhr – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 31 Neuinfektionen seit Montag – Inzidenz liegt bei 67,5

Die Gesamtzahl aller Infektionen im Kreis Altenkirchen seit Beginn der Corona-Pandemie liegt mit Stand von Mittwochnachmittag bei 5.164. Das sind 31 mehr als am vergangenen Montag. Als geheilt gelten 4.891 Menschen. Aktuell positiv getestet sind 172 Personen im Kreis, die Zahl der stationär Behandelten liegt jetzt bei sieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz für den Kreis mit 67,5 an, für das Land mit 59,2.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 5.164

Veränderung zum 23. August: +31

Aktuell Infizierte: 172

Geheilte: 4.891

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 7

7-Tage-Inzidenz: 67,5

7-Tage-Inzidenz nach Altersgruppen:

– bis 19: 117,1

– 20 bis 59: 81,5

– ab 60: 13,0

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.513/+7

Betzdorf-Gebhardshain: 1051/+6

Daaden-Herdorf: 583/+12

Hamm: 584/+3

Kirchen: 766/+2

Wissen: 667/+1