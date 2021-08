Veröffentlicht am 25. August 2021 von wwa

WISSEN – Kellerbrand im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe

Am späten Mittwochnachmittag, 25. August 2021, erneuter Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wissen, diesmal verstärkt um ihre Schönsteiner Kameraden. Gemeldet war ein Kellerbrand in einem Anwesen an der Hachenburgerstraße im Stadtteil Köttingerhöhe. Vor Ort wies die Spur zu einem heftig qualmenden Saunaofen, der offensichtlich Feuer gefangen hatte. Unter Atemschutz ging ein Feuerwehrtrupp mit dem Strahlrohr gegen die Flammen vor und hatte das Problem schnell im Griff. Derweil bauten andere Feuerwehrleute den mobilen Lüfter auf und beförderten so den Rauch aus dem Einfamilienhaus. Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen und auch der Sachschaden hielt sich offenbar in Grenzen. Im Einsatz waren 43 Feuerwehrkräfte aus Wissen und Schönstein mit acht Fahrzeugen unter der Leitung von Christian Rüth. Dazu vier Helferinnen und Helfer der Rotkreuz-Bereitschaften Wissen und Birken-Honigsessen, der Rettungswagen aus Altenkirchen und die Polizei sowie Mitarbeiter der Stadtwerke und des zuständigen Energieversorgers. Die Hachenburgerstraße war bis etwa 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. (bt) Fotos: Bernhard Theis