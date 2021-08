Veröffentlicht am 25. August 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht vom Parkplatz des Linzer Bahnhof

Im Laufe des Montags, 23. August 2021, wurde auf dem Parkplatz am Linzer Bahnhof ein geparkter KIA beschädigt. Der unbekannte Unfallflüchtige entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei