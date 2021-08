Veröffentlicht am 25. August 2021 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall auf der B42

Montagmorgen, 23. August 2021, gegen 05:30 Uhr ereignete sich auf der B 42 zwischen der Abfahrt NR-Block und NR-Engers ein Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer kam vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit von der Straße ab, kollidierte mit der Schutzplanke, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, an der das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam. Zur Abklärung möglicher Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizei