Veröffentlicht am 25. August 2021

MARZHAUSEN – Verkehrsunfallflucht auf der B 414

Der Unfallverursacher befuhr am Montagabend, 23. August 2021, gegen 22:00 Uhr, die B 414 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Hachenburg. In Höhe Bahnübergang Marzhausen überholte er eine Fahrzeugschlange, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste in den rechtsseitigen Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholer zu vermeiden. Dabei wurde sein Fahrzeug beschädigt. Der Überholer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Überholer machen können, sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 02662 95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei