Veröffentlicht am 25. August 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Auffahrunfall in der Asbacher Straße in Linz

Freitagabend, 20. August 2021, kam es in der Asbacher Straße in Linz zu einem Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg. Nachdem eine 33jährige Frau aus St.-Katharinen ihren Pkw ordnungsgemäß an einem Fußgängerüberweg anhielt, um einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen, fuhr ein 32jähriger Mann aus Frankfurt auf den Pkw auf. Hierbei wurde die wartende Fahrerin leicht verletzt. Quelle: Polizei