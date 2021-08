Veröffentlicht am 24. August 2021 von wwa

BETZDORF – Radfahrer auf der Kölner Straße in Betzdorf gefährdet

Montagabend, 23. August 2021, gegen 19:40 Uhr befuhr ein 41jähriger Radfahrer die Kölner Straße im Stadtgebiet von Betzdorf in Richtung Wallmenroth. Etwa 500 Meter vor dem Ortsausgang, überholte ein schwarzer Audi A3 den Radfahrer. Beim Überholvorgang schrie der Beifahrer des Pkw Audi aus dem geöffneten Seitenfenster den Radfahrer an; weiterhin unterschritt der Fahrzeugführer den Sicherheitsabstand zum Radfahrer erheblich. Der Radfahrer erschrak und steuerte dabei sein Fahrrad gegen den Hochbordstein. Einen Sturz konnte er soeben noch verhindern. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wallmenroth fort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf unter 02741-9260 zu melden. Vom Audi konnte nur das Teilkennzeichen WW für den Zulassungsbezirk des Westerwaldkreises abgelesen werden. Quelle: Polizei