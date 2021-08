Veröffentlicht am 24. August 2021 von wwa

WISSEN – Thujahecke brennt in Wissen

Am Dienstagmittag, 24. August 2021, hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Wissen: Heckenbrand auf einem Anwesen an der Thalstraße. Hier in unmittelbarer Nähe von Krankenhaus und Seniorenheim St. Hildegard stand ein Thujagesträuch in hellen Flammen. Den Weg dorthin wies schon eine riesige Rauchwolke aus, die Richtung Westen trieb. Vor Ort hatten sich bereits Nachbarn mit Hilfe von Gartenschläuchen ans Löschen gemacht, was allerdings wegen der Ausdehnung des Feuers nur von begrenztem Erfolg gekrönt war. Erst das konzentrierte Vorgehen der Wehrleute von sowohl Thal- als auch Kumpstraße aus brachte die Flammen zum Erlöschen. Vor allem konnte verhindert werden, dass Nachbargrundstücke in Mitleidenschaft gezogen wurden. Im Einsatz unter der Leitung von Verbandsgemeindewehrleiter Stefan Deipenbrock waren 26 Kräfte mit vier Fahrzeugen. Dazu der DRK-Rettungsdienst und die Polizei. Als Brandursache wird das aus dem Ruder gelaufene Abflämmen von Unkraut angenommen. (bt) Fotos: Bernhard Theis