Veröffentlicht am 23. August 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Für Neugründungskonzert bereit – Kreismusikverband Altenkirchen e.V. für Konzert gerüstet

Das Sinfonische Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen ist fürs Neugründungskonzert gut gerüstet. Am Wochenende erhalten die Konzertstücke den letzten Feinschliff. Zwei Probentage stehen noch an, dann ist es so weit. Am Sonntag, dem 05. September um 17 Uhr erhebt die Kreisdirigentin Nadine Reuber den Taktstock zum Eröffnungsstück.

Die Konzertbesucher werden bei einer Reise durch verschiedene Länder und Kontinente von der heimischen Bergwerksregion nach Wien, durch die schottischen Highlands, zur vergessenen Welt der Dinosaurier, über das sagenumwobene Atlantis entführt.

Der Erlös des Konzertes geht an den Förderverein für Kinder im DRK Krankenhaus Kirchen für den Umbau des Kinder MVZ.

Für das Konzert wurde ein entsprechendes Hygienekonzept vom Kreismusikverband erstellt. Es gelten die 3-G Regeln (geimpft, genesen, getestet), zwischen den Besucher ist immer ein Platz frei (Schachbrettmuster) und es besteht Maskenpflicht außer auf dem Sitzplatz. Die vorgegebenen Wege im Innenbereich sind einzuhalten.

Bei Änderungen bezüglich der Vorgaben zur Corona-Bekämpfung bzw. der einzuhaltenden Regeln werden wir über die Tagespresse kurzfristig informieren.

Eintrittskarten für das Konzert können zum Preis von 10,-€ VVK und 12,-€ AK erworben werden. Die Karten gibt es ab sofort bei allen Musiker/innen des Orchesters, bei den Mitgliedern des Kreisvorstandes sowie auf der Homepage (www.kmv-altenkirchen.de) des Kreismusikverbandes Altenkirchen e.V.