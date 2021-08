Veröffentlicht am 23. August 2021 von wwa

WISSEN – Familienimpftag: Wissener Impfzentrum öffnet am nächsten Samstag

Am kommenden Samstag, 28. August 2021, bietet das Landesimpfzentrum in Wissen einen Familienimpftag an, um Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von 12 Jahren, ihren Eltern und Verwandten eine unkomplizierte Möglichkeit zum Impfen zu geben. Ohne Anmeldung werden Impfungen an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr durchgeführt. Die jeweiligen Zweitimpfungen finden in der Woche vom 20. bis 23. September statt. „Mit dem Familienimpftag am Samstag erweitern wir bewusst nochmals das Angebot des Impfzentrums kurz vor dem Schulstart für alle, die sich erst jetzt für eine Impfung entscheiden. Es muss sich niemand registrieren oder telefonisch anmelden, man kann einfach vorbeikommen. Ich kann dazu nur ermuntern. Jede Impfung zählt!“, sagt Landrat Dr. Peter Enders.

Impfen ohne Anmeldung von Montag bis Freitag

Impfungen ohne Anmeldungen im Impfzentrum sind ebenfalls weiterhin montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 14.45 Uhr möglich. Ein Ausweisdokument ist notwendig. Bei der Impfung von Jugendlichen ist das Einverständnis des Impflings nötig sowie die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person, die der Impfung – aus Dokumentationsgründen – schriftlich zustimmt und versichert, dass sie hierzu von etwaigen Mitsorgeberechtigten entsprechend ermächtigt ist.

Der Weg zum Impfzentrum

Das Impfzentrum befindet sich im Gebäude der Westerwald Bank in Wissen (Rathausstraße 56), der Zugang erfolgt über den Eingang im Untergeschoss vom Platz des Wissener Jahrmarktes aus. Hier und auf dem Parkdeck Ecke Marktstraße/Bahnparallele stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Anfahrt in Wissen ist innerörtlich ausgeschildert („Landes-Impfzentrum“). Aufgrund der Baumaßnahmen in der Rathausstraße empfiehlt sich die Anfahrt von der Bahnparallele aus.

Impfbus des Landes macht Station

In der laufenden Woche macht auch der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz im Kreis Altenkirchen Station. Auch hier kann man sich ohne Anmeldung impfen lassen. Die Angebote im Überblick:

• Dienstag, 24. August, 8 bis 12 Uhr: Aldi-Markt Altenkirchen (Kölner Straße 30a)

• Dienstag, 24. August, 14 bis 18 Uhr: Penny-Markt Weyerbusch (Frankfurter Straße 25)

• Freitag, 27. August: 8 bis 12 Uhr, Aldi-Markt Hamm (Thalhauser Straße 1),

• Freitag, 27. August: 14 bis 18 Uhr, Penny-Markt Hamm (Lindenallee 52 – 58)

Weitere Standorte des Impfbusses in der Region sind online verfügbar: https://corona.rlp.de/de/impfbus/