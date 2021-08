Veröffentlicht am 23. August 2021 von wwa

UNKEL-BRUCHHAUSEN – Die Wälder brauchen nachhaltige Bewirtschaftung

Der direkt gewählte heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (Bildmitte) und der CDU-Fraktionsvorsitzende im Mainzer Landtag, Christian Baldauf (4.v.li.), waren Gäste einer von der Vorsitzenden der Frauen Union im CDU-Kreisverband Neuwied Monika Krautscheid-Bosse (5.v.r.) initiierten Veranstaltung auf Gut Haanhof in Unkel-Bruchhausen. Dort erläuterte die Vorsitzende des Kreiswaldbauvereins, Dr. Gisela Born-Siebicke (4.v.r.), die besonderen Herausforderungen im Wald. Am Beispiel einer kleinen Aufforstungsfläche wird darauf geachtet, die natürliche Verbreitung von örtlichen Baumarten zu unterstützen. Außerdem gilt es Baumarten in die heimischen Wälder zu bringen, die mit größeren Klimaschwankungen zurechtkommen. So wurden Buchen, Roteichen und Weißtannen gepflanzt. Erwin Rüddel und Christian Baldauf dankten der Frauen Union für diesen mit Kaffee, Kuchen und Wein aus der Region „versüßten“ Termin, bei dem der Einsatz der örtlichen Waldbesitzer um den Erhalt der Kulturlandschaft ausdrücklich gewürdigt wurde. Zudem wiesen die beiden CDU-Politiker auf die neuen Initiativen des Bundes zur Unterstützung privater wie kommunaler Eigentümer durch eine Waldprämie hin, die durch die Förderung der Schadholzbeseitigung und der Wiederaufforstung über Bund und Land ergänzt werde. Dies geschehe vor allem, um die CO2 neutrale Produktion von Holz, aber auch die CO2 Bindung in Holzprodukten zu Unterstützen. Nur sorgfältig bewirtschaftete Wälder seien dazu in der Lage, diesen Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele zu leisten.