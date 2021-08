Veröffentlicht am 23. August 2021 von wwa

OBERBIEBER – Randalierer nächtigt im Polizeigewahrsam

Samstagabend, 21. August 2021, gegen 21:45 Uhr randalierte ein 31jähriger Mann in einer Gaststätte in Oberbieber. Er stach aus Wut mit einem Messer in einen Barhocker. Aufgrund dessen er aus der Kneipe verwiesen wurde. Nachdem ihm ein erneuter Einlass in die Gaststätte verwehrt wurde, entnahm er einen Kanaldeckel aus dem Rinnstein und schleudert ihn gegen die Hausfassade. Noch nicht genug der Randale – Zuhause tobte der Mann weiter. Er konnte sich danach im Polizeigewahrsam bis zum Sonntagmorgen beruhigen. Quelle: Polizei