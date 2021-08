Veröffentlicht am 22. August 2021 von wwa

ANHAUSEN – Schwerer Verkehrsunfall im Bereich K 113 – L 258 – Motorradfahrer schwer verletzt

Samstagmittag, 21. August 2021, kam es gegen 13.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfall geschah im Einmündungsbereich der K 113 / L 258 Thalhausen in Richtung Anhausen. Der 81jährige Fahrer eines VW Passat missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden bevorrechtigten 17jährigen Leichtkraftradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden, seine Fahrerlaubnis wurde eingezogen. Quelle: Polizei