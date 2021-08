Veröffentlicht am 22. August 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht am Bahnhof in Betzdorf

Samstagmorgen, 21. August 2021, gegen kurz vor 11:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Betzdorf eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine blauer VW Touran oder Caddy, beim Ausparken mit seinem Heck, einen anderen PKW im hinteren Bereich der Fahrerseite touchierte. Der Fahrer des blauen PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch einen namentlich bekannten Zeugen beobachtet. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei in Betzdorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0. Quelle: Polizei