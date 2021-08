Veröffentlicht am 22. August 2021 von wwa

HORHAUSEN – Gesund Ernährung und die Pflaume stehen im Mittelpunkt des Seniorennachmittages am 9. September in Horhausen – Ernährungsberaterin Ulrike Groß gibt Infos und Tipps zur altersgerechten Ernährung

Nach dem erfolgreichen Neustart der Seniorennachmittage der Horhauser Seniorenakademie geht es nun am Donnerstag, 9. September, wieder um 14:30 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus, in die „zweite Runde“. Diesmal steht der Nachmittag ganz im Zeichen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung für ältere Menschen und der Pflaume unter der Überschrift: „Als es in der Küche noch nach ‚Quetschekreutche‘ roch. Im Mittelpunkt des Nachmittages stehen Infos und Tipps von Ulrike Groß (Ernährungsberaterin AOK Altenkirchen) zur altersgerechten Ernährung und natürlich die Pflaume. Ulrike Groß: „Nur Schonkost im Seniorenalter? Von wegen! Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist in jeder Lebensphase wichtig und kann die Gesundheit positiv beeinflussen. Besonders im Alter haben Mahlzeiten eine hohe soziale Bedeutung, da sie dem Tag Struktur geben und für Genuss, Freude und Gemeinschaftlichkeit sorgen. Zudem kann bei älteren Menschen eine angemessene und bedarfsdeckende Ernährung die Anfälligkeit für Krankheiten vermindern. Allerdings kommt es im Alter zu vielen Veränderungen im Körper, die eine ausreichende Versorgung mit verschiedenen Nährstoffen erschweren und die Freude am Essen trüben können.“ Zum Auftakt des Seniorennachmittages wird es Kaffee und natürlich Pflaumenkuchen geben. Mitglieder des Vorbereitungskreises werden mit Gedichten und Geschichten rund um die Pflaume das Programm abrunden.

Zum Hygienekonzept ist zu beachten, dass an der Veranstaltung nur teilnehmen kann, wer entsprechend der gültigen Corona-Verordnung einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung, oder einen negativen Schnelltest sowie eine medizinische Maske dabei hat. Es besteht Maskenpflicht, mit Ausnahme an den Tischen. Anmeldungen und weitere Auskünfte bei Rolf Schmidt-Markoski (Horhausen), Tel. 02687/929507 oder per E-Mail: Schmidt-Markoski@t-online.de.

Foto 02: Ernährungsberaterin Ulrike Groß.