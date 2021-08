Veröffentlicht am 22. August 2021 von wwa

NIEDERSTEINEBACH-BÜRDENBACH – 91 Jahre Stilllegung Grube Louise – Bergbauwanderung am Sonntag, 19. September lädt zur Zeitreise durch die Geschichte der Grube Louise ein – Jetzt anmelden

Vor 91 Jahren (am 1. Februar 1930) wurde auf der Grube Louise in Bürdenbach wegen Unrentabilität die letzte Schicht verfahren (Grubenschließung). Ihre Gesamtfördermenge betrug etwa drei Millionen Tonnen. Auch unter den Mineraliensammlern ist die Grube Louise ein Begriff. 1771 wurde die Grube erstmals urkundlich erwähnt. Geblieben sind bis heute die Häuser der Grubenbeamten, die alte Schule, das Konsumgebäude und der ehemalige Verlessaal. Aus Anlass des 91.Jahrestages der Schließung erinnern der Förderverein „Bergbau- und Hüttentradition“ und die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Rahmen einer Bergbauwanderung am Sonntag, 19. September an die große Bedeutung der einstigen Eisenerzgrube. Die Wanderung „Auf den Spuren der Grube Louise“ wird geführt von Heimatkundler Albert Schäfer (Willroth) und startet um 14 Uhr an der „Glück-Auf!“-Grundschule Horhausen, Jahnstraße in 56593 Güllesheim. Dort sind auch Parkmöglichkeiten.

Start ist die Besichtigung der Exponate an der Grundschule. Von dort geht es am Marienbildstock vorbei, weiter zum Gerlachschacht, zum Grubengelände der Grube Louise, zur Kruppschen Schule und am Steigerhaus vorbei zur Lammerichskaule. Albert Schäfer wird die montan-historischen Relikte und Sehenswürdigkeiten entlang des Weges erläutern. Es ist ein geselliger Abschluss mit Kaffee und Kuchen sowie eine Bilderschau von Hans-Jürgen Kalscheid (Willroth) und Albert Schäfer, voraussichtlich im Dorfgemeinschaftshaus in Niedersteinebach geplant. Die Veranstaltung endet voraussichtlich gegen 18 Uhr. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis 16.9. bei Martina Beer (Touristikbüro Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Tel. 02681-85 193 oder per E-Mail: tourist-info@vg-ak-ff.de ) erforderlich oder eine direkte Onlineanmeldung über www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de (Tourismus, Veranstaltungen) möglich. Die Teilnahme an der Wanderung und dem Begleitprogramm ist kostenfrei. Über eine kleine Spende würde sich der Förderverein aber sehr freuen. Getränke, Kaffee und Kuchen werden zum Selbstkostenpreis vom Förderverein angeboten. Es sind die dann geltenden Corona-Regeln zu beachten. Die Rückfahrt nach Güllesheim ist selbständig zu organisieren. Fahrgemeinschaften möglich.