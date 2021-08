Veröffentlicht am 22. August 2021 von wwa

NEUWIED – Französisches Lebensgefühl macht Lust auf mehr – Boule-Kurs beim „Deichstadturlaub“ mit köstlichen Snacks

„Neue Leidenschaften entdecken“ heißt die Rubrik des „Deichstadturlaub“, unter der diesen Sommer diverse Schnupperkurse angeboten werden, darunter Ponyreiten, Yoga und Graffiti-Kunst. Das Boulespiel erlernten kürzlich zehn Urlauberinnen und Urlauber dank der „Deichstadtbouler“, die ihr sportliches Hauptquartier in den Goethe-Anlagen haben. Charlotte Weber und Rolf Straschewski führten ein in die Geheimnisse der Spielregeln und der Wurftechnik. Die Theoriestunde wurde begleitet von besonders aromatischem französischem Käse, Merlot aus Bordeaux, Pastis und Baguette. Für diesen kulinarischen Exkurs hatte das Team des Stadtmarketings gesorgt.

Gestärkt und bestens vorbereitet starteten die Boule-Neulinge dann in die Praxisphase: Sechs Zweierteams spielten auf drei Feldern gegeneinander. Am Ende durften die Gastgeber optimistisch sein, künftig motivierte Mitspielerinnen und Mitspieler in ihrer regelmäßigen Boule-Runde begrüßen zu dürfen. Stefanie Rämer vom Neuwieder Amt für Stadtmarketing dankte nicht nur den Deichstadtboulern für diesen gelungenen Vormittag, sondern auch Robert Krups, der vor 90 Jahren den Deich bauen ließ: Ohne dieses historische Neuwieder Bauwerk Neuwieder wäre das Gelände an diesem Tag überschwemmt gewesen. Foto 08: