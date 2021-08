Veröffentlicht am 21. August 2021 von wwa

BERLIN-REGION – Über 15 Millionen Euro Förderung für die energetische Gebäudesanierung im Wahlkreis – Erwin Rüddel: „Zahlen des BAFA unterstützen die gesetzten Klimaziele“

„Die Programme des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle haben zum Ziel im Energiebereich Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Mit der ‚Bundesförderung für effiziente Gebäude‘ (BEG) wird unter anderem der Austausch von alten, ineffizienten Heizungen für klimafreundliche Alternativen gefördert. Im Vorgängerprogramm ‚Heizen mit Erneuerbaren Energien‘ wurden im Vorjahr im Bereich meines Wahlkreises 1.168 Anträge für die energetische Gebäudesanierung mit einem Fördermittelvolumen von über 15 Millionen Euro bewilligt“, informiert der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Hingewiesen wird, dass stromkostenintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, von der Zahlung der vollen EEG-Umlage entlastet werden. Davon profitierten im zurückliegenden Jahr 14 Unternehmen im Wahlkreis 197. Zu nennen ist ebenfalls die besonders erfolgreiche Öl-Austauschprämie: Bundesweit wurde in rund einem Drittel der Fälle der Austausch einer alten Öl-Heizung mitbeantragt.

Das BAFA weist darauf hin, dass seit Januar 2021 die energetische Gebäudesanierung durch neue Rekordzahlen zusätzlichen Schub bekommen hat: Im ersten Halbjahr 2021 konnten über 2,7 Milliarden Euro bewilligt und über 610 Millionen Euro ausgezahlt werden. Die Zahlen für die BEG, das Gebiet des Wahlkreises Neuwied/Altenkirchen betreffend, werden in der Folgeauswertung im nächsten Frühjahr enthalten sein.

Wie der Parlamentarier anmerkt, unterstützen Energieberatungen dabei, das Effizienzpotential eines Wohngebäudes optimal zu nutzen. Laut BAFA wurden im Jahr 2020 im Gebiet des Wahlkreises Energieberatungen im Wert von rund 90.700 Euro gefördert.

Im Förderprogramm Energieeffizienz in der Wirtschaft wurden im zurückliegenden Jahr verschiedene Investitionen zur Steigerung von Energieeffizienz in Höhe von über 2.3 Millionen Euro gefördert. Die Palette reicht von Einzelmaßnahmen bei sogenannten Querschnittstechnologie bis hin zu innovativen und technologieoffenen Projekten. So wurden allein im AK- und im NR-Land in 2020 im Förderprogramm zur „Heizungsoptimierung“ 370 Anträge bewilligt und mit einem Fördermittelvolumen von über 179.000 Euro ausgezahlt.

Einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leistet das BAFA mit dem Umweltbonus, durch die Förderung von klimafreundlichen Fahrzeugen. „Im Gebiet der beiden Landkreise sind im vergangenen Jahr 277 reine Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge mit einer Gesamtsumme von rund 1.194.950 Euro gefördert worden“, erfuhr Rüddel.

Der starke Trend der Elektromobilität hält nach Auskunft des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle an. Demnach haben sich mit 1,25 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2021 die Auszahlungen für den Umweltbonus gegenüber dem gesamten Vorjahr (652 Millionen Euro) fast verdoppelt.

Durch Globalisierung, Digitalisierung und den notwendigen Klimaschutz sowie durch die Corona-Pandemie haben die Herausforderungen für den Mittelstand in Deutschland deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr konnten 36 Anträge zur Förderung für Unternehmensberatungen (Förderung von unternehmerischem Know-how) mit gut 82.000 Euro beschieden werden. Wagniskapitalvorhaben das das BAFA in 2020 mit einem Volumen von rund 29.000 Euro gefördert.

Die Förderprogramme des BAFA stärken die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen. Die unterstützt das Bundesamt bei der Gewinnung von Fachkräften, mit der Förderung von individuellen Unternehmensberatungen und bei der Auslandmarkterschließung.

Ein wichtiges unverzichtbares Instrument, um außen- und sicherheitspolitischen Risiken vorzubeugen, ist die Exportkontrolle. Hier besteht die Herausforderung darin, ein Gleichgewicht zwischen den Anliegen der deutschen Exportwirtschaft einerseits sowie den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands und seiner Bündnispartner andererseits, herzustellen. Damit beide Ziele erreicht werden, sind zügige Genehmigungsverfahren unabdingbar, während gleichzeitig die gebotene Prüftiefe erhalten bleibt.

Das BAFA begleitet auch Unternehmen aus dem Wahlkreis während des Genehmigungsverfahrens und informiert die deutsche Exportwirtschaft über relevante exportkontrollrechtliche Entwicklungen. So sind in 2020 im Gebiet von Rüddels Wahlkreis 23 Unternehmen bei Ausfuhrverfahren des BAFA in Erscheinung getreten.