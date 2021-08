Veröffentlicht am 21. August 2021 von wwa

WISSEN – Beschädigung einer Toilettentür am RegioBahnhof in Wissen

In der Nacht vom 15. auf den 16. August 2021 beschädigten unbekannte Täter die Tür einer Außentoilette des RegioBahnhofes in Wissen, sodass diese sich im Nachhinein nicht mehr schließen ließ. Die Polizei Wissen führt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Wer kann sachdienliche Angaben zum Vorfall bzw. den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742 – 935 0. Quelle: Polizei