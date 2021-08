Veröffentlicht am 21. August 2021 von wwa

DATTENBERG-WALLEN – Verkehrsunfallflucht auf der B 42

Donnerstag, 19. August 2021, zeigte eine Person bei der Linzer Polizei eine Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch, 18. August 2021, an. Gegen 14:30 Uhr befuhr er die B 42 und hielt am Fahrbahnrand an, um einen nachfolgenden Pkw vorbei fahren zu lassen. Dabei touchierte der Überholdende die Fahrzeugseite des Mannes und setzte seine Fahrt fort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnten Ermittlungen in Geldern aufgenommen werden. Quelle: Polizei