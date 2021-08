Veröffentlicht am 20. August 2021 von wwa

NEUWIED – Neue Stadtführung bringt unbekannte Fakten ans Licht

„Wussten Sie schon, dass…?“, lautet der verheißungsvolle Titel der neuen Führung im Programm der Tourist-Information Neuwied, die so manche Tatsachen ans Licht bringt, die selbst Einheimische nicht kennen. Wer weiß zum Beispiel, welche historischen Persönlichkeiten auf dem Alten Friedhof begraben liegen oder welche Straßennamen es einmal gab? Die eineinhalbstündige Entdeckungstour mit Klaus-Dieter Boden durch die spannende Geschichte von Neuwied beginnt am Freitag, 3. September, um 16 Uhr am Eingang des Alten Friedhofs, Julius-Remy-Straße.

Anmeldung und Ticketkauf für diesen Programmpunkt des „Deichstadturlaub 2021“ bitte bis 31. August über die Tourist-Information Neuwied unter Telefon 02631 802-5555 oder E-Mail tourist-information@neuwied.de. Das komplette Programm ist abrufbar unter www.neuwied.de/deichstadturlaub.html.