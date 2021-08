Veröffentlicht am 20. August 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Bürgermeister lobt ehrenamtliches Engagement für die Umwelt

Das Müllaufkommen in der Natur nimmt leider stetig zu. Manche Menschen entsorgen ihren Abfall im Wald, in Flüssen und Seen oder am Straßenrand. Edwin Hess hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Abhilfe zu schaffen. Seit über 20 Jahren sammelt der Frührentner aus Bitzen-Dünebusch ehrenamtlich im Kreis Altenkirchen Müll. Drei bis vier Mal in der Woche macht er sich auf den Weg und durchstreift die Gegend auf der Suche nach Abfall, den andere Leute achtlos in der Natur entsorgt haben.

Kleinere Müllteile bringt er zu öffentlichen Mülleimern, größere transportiert er mit seinem Anhänger zum Bauhof oder der Mülldeponie in Nauroth. Nach Absprache mit den Abfallwirtschaftsbetrieben der Region darf er den aufgesammelten Müll dort umsonst entsorgen.

Bürgermeister Fred Jüngerich ist von Edwin Hess‘ Einsatz begeistert.

In einem gemeinsamen Gespräch am 17. August 2021 sprach er dem ehrenamtlichen Müllsammler seinen Dank für sein unermüdliches Engagement aus und überreichte ihm einen Gutschein eines hiesigen Fachhändlers für Arbeitsutensilien. „Ich bin sehr froh, dass wir durch Herrn Hess tatkräftige Unterstützung beim Säubern unserer Umwelt erhalten. Sein Einsatz ist ein Zugewinn und kann vielen Menschen als Vorbild dienen“, so Jüngerich. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit regte der Bürgermeister die Einstellung von zwei Mitarbeitenden der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für die Straßenreinigung außerhalb der Ortschaften an. Edwin Hess sieht er als Ergänzung und Unterstützung in den Bereichen Natur und Wald.

Umweltaktionen des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Altenkirchen sind unter https://www.awb-ak.de/ zu finden.

Foto 04: Bürgermeister Fred Jüngerich (rechts) überreicht Edwin Hess (links) einen Gutschein