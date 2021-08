Veröffentlicht am 19. August 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Sachbeschädigung an Pkw in Linz am Rhein

Dienstagnachmittag, 17. August 2021, wurde ein geparkter Pkw in der in der Zeit zwischen 13:00 und 16:00 Uhr im Heckbereich zerkratzt. Das Fahrzeug war in unmittelbarer Nähe zur Agentur für Arbeit geparkt. Quelle: Polizei