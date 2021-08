Veröffentlicht am 19. August 2021 von wwa

NEUWIED – Genuss und Genossenschaft passen gut zusammen – Mitmach-Workshops im Rahmen des „Deichstadturlaub 2021“

Friedrich Wilhelm Raiffeisen: ein Mann, dessen Werk zum immateriellen Weltkulturerbe zählt. Den Werdegang dieses bedeutenden Bürgers und die Genossenschaftsidee bringt Wilhelm-Josef Zenger am Samstag, 28. August, ab 9 Uhr den Gästen einer außergewöhnlichen vierstündigen Stadtführung näher. Vom Raiffeisen-Denkmal am Kreismuseum aus geht es über die ehemalige Raiffeisendruckerei und den Friedhof Sohler Weg bis zur Bäckerei Preißing. Dort folgt der Praxisteil der Ausbildung zum Genossenschaftler: Ein Workshop im Brotbacken in Erinnerung an den seinerzeit von Raiffeisen gegründeten Brodverein, der ein Gemeindebackhaus betrieb.

Wer Freude am gemeinsamen Zubereiten von Lebensmitteln hat, ist am Freitag, 3. September, auch gern gesehen beim „Veganen Kochen“ von 18 bis 20 Uhr bei der Katholischen Familienbildungsstätte, Wilhelm-Leuschner-Str. 5. Etwas sportlicher geht es zu bei „Winzer für einen Tag“, am selben Tag ab 14 Uhr bei Weingut Sturm, Im Rosenberg 3, Leutesdorf. Etwa dreieinhalb Stunden dürfen Laien hier mit anpacken und lernen, worauf es im Weinberg ankommt. Erholung vom Selbermachen bietet dann am Donnerstag, 9. September, um 8.30 Uhr das vierstündige Genussangebot „Leben wie Gott in Frankreich“, das mit einem französischen Frühstück beginnt und in einen Porträt-Workshop im Schlosspark Neuwied mündet.

Anmeldung und Ticketkauf für alle Programmpunkte des „Deichstadturlaub 2021“ bitte bis drei Tage vor dem Termin über die Tourist-Information Neuwied unter Telefon 02631 802-5555 oder E-Mail tourist-information@neuwied.de. Das komplette Programm ist abrufbar unter www.neuwied.de/deichstadturlaub.html.