KREIS ALTENKIRCHEN – „vhs.wissen live“: Der Blick geht nach Italien – Kreisvolkshochschule Altenkirchen weist auf zwei Online-Vorträge hin

Die Online-Vortragsreihe „vhs.wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm“ geht weiter. Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen weist aktuell auf die nächsten Vorträge hin: „Deutschland und Italien – eine spannungsreiche Beziehung“ heißt es am Donnerstag, dem 26. August, ab 18 Uhr. Worum geht es dabei? In Sonntagsreden wird die deutsch-italienische Beziehung gemeinhin als Idylle beschworen. Italophile Deutsche und germanophile Italiener loben dann gerne das, was man einst als „Wahlverwandtschaft“ feierte. In Wirklichkeit vernebeln Stereotypen und Vorurteile, Fehlinformation und Fake News, ja zuweilen Hass und Hetze, den Blick. Italien, seit Jahrhunderten Sehnsuchtsort der Deutschen, leidet an chronischen Krankheiten: Politische Instabilität, monströse Bürokratie, schwaches Wirtschaftswachstum, wachsender Brain drain. Und Deutschland, im Belpaese, so eine klassische poetische Bezeichnung für Italien, als das Land des Pflichtbewusstseins und der Systematik, als Lokomotive, die Italien mitzieht, respektiert, schwächelt. Die Corona-Krise legt bloß, was als Defizit schon lange am Fundament von Staat und Wirtschaft sägte: Überregulierung, Reformstau, marode Infrastruktur, mangelnde Digitalisierung. Referenten sind „DIE ZEIT“-Journalist Ulrich Ladurner, Autor des 2019 erschienen Buchs „Der Fall Italien“, und der Ökonom Fabio Colasanti, Autor des Sammelbands „The Value of Money. Controversial Economic Cultures in Europe: Italy und Germany“. Sie werden analysieren, ob und wie die deutsch-italienische Beziehung nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet werden kann.

„Dante und die deutsche Welt (und darüber hinaus) in italienischer Sprache“ ist der Titel eines Vortrages am Freitag, dem 27. August, ebenfalls ab 18 Uhr. Die Geschichte der Beziehungen zwischen Dante und der deutschen Welt ist weit verflochten: von der kaiserlichen Rezeption der Monarchie bis zu Goethes Urteil, von den römischen Fresken der Nazarener über die irdische Hölle von Thomas Manns Doktor Faustus bis zu den jüngsten Polemiken. Referent ist Dr. Marco Grimaldi, Literaturwissenschaftler an der Universität Rom. „In diesem Gespräch anlässlich des 700. Todestages des berühmten Dichters behandeln wir die wichtigsten Stationen des ‚deutschen‘ Dante und weiten den Fokus dann auf eine Reflexion über das Verhältnis Dante und Europa aus, wie es uns aus seinen politischen Schriften bekannt ist“, so die Ankündigung von „vhs.wissen live“.

Nach der Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen erhalten die Interessenten vor dem Vortrag einen Link zugesendet, mit dem sie sich dann in den Vortrag und Chat zuschalten können. Anmeldungen erfolgen über die Webseite vhs.kreis-ak.eu, telefonisch unter 02681-812212 oder per Mail an kvhs@kreis-ak.de. Die Teilnahme ist in diesem Semester für alle Vorträge kostenfrei.

Das Gemeinschaftsprojekt „vhs.wissen live“ zahlreicher Volkshochschulen in ganz Deutschland, ursprünglich von zwei bayerischen Volkshochschulen initiiert, ermöglicht den digitalen Zugang zu spannenden und aktuellen Vorträgen mit renommierten Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft. Kooperationspartner sind die Max-Planck-Gesellschaft, die Süddeutsche Zeitung und die Kulturzeitschrift „Kursbuch“.

Foto 03: „DIE ZEIT“-Journalist Ulrich Ladurner ist einer der Referenten bei „Deutschland und Italien – eine spannungsreiche Beziehung“ am 26. August. (Foto: Claudia Höhne)