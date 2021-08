Veröffentlicht am 19. August 2021 von wwa

NEUWIED – Bücher für den Urlaub in Neuwied – Lions sammeln erneut Bücher

Seit 13 Jahren sammelt der Lions Club Neuwied-Andernach Bücher, die alljährlich während der Markttage verkauft werden. Mit dem Erlös werden unterschiedliche Projekte in Neuwied und Andernach unterstützt. Obwohl die Markttage vergangenes Jahr nicht in gewohnter Form durchgeführt werden konnten, haben die Bücher-Sammlerinnen um Elisabeth Sulzbacher erneut fleißig ihr Lager gefüllt. Aus diesen Büchern wurde jetzt für die Aktion „Neuwied blüht auf“ Urlaubsliteratur herausgesucht. Passend zu den „Strandkörben“ der Kampagne hat das Amt für Stadtmarketing Bücherkisten gestaltet, die dank der Lions als rollende Bibliothek die Mußestunde in der Fußgängerzone bereichern. Gebaut hat die Bücherkisten ebenso wie die Standkörbe Maan Al Abdullah, Mitarbeiter des Amtes für Stadtmarketing.

Foto: Rollende Bibliotheken: Die Lions-Bücherkisten ergänzen die Strandkörbe der Aktion „Neuwied blüht auf“. Maan Al Abdullah, Elisabeth Sulzbacher, Dr. Sylvia Brathuhn und Wolfgang Sulzbacher (von links) freuen sich, dass die Idee bei den Bürgerinnen und Bürgern so gut ankommt.