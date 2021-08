ALTENKIRCHEN – Absage von zwei Veranstaltungen beim Open Air Sommer

Veröffentlicht am 19. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Absage Veranstaltungen beim Open Air Sommer

Die Lesung mit Wladimir Kaminer am Donnerstag 19. August muss leider aufgrund einer Erkrankung des Künstlers abgesagt werden. Morgane Ji die am Freitag 20.08. für ein Konzert gebucht war, hat leider ihre Deutschlandtour kurzfristig absagen müssen und Mirko Santocono kann leider aus organisatorischen Gründen sein Konzert am 10.09. nicht spielen. Tickets können im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen erstattet werden.

Für alle weiteren Veranstaltungen gilt: Es sind noch Tickets verfügbar. Näheres zum Programm unter www.kultur-felsenkeller.de