19. August 2021

NEUSTADT – Mit 3,7 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Zeugen meldeten am Mittwochmittag, 18. August 2021, gegen 12:40 Uhr einen auffällig fahrenden PKW-Lenker im Verlauf der B 39, Speyer in Fahrtrichtung Neustadt. Der Fahrer und sein Auto konnten kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden, in Folge derer direkt deutlicher Alkoholgeruch, ausgehend vom 56jährigen Fahrer des gemeldeten VW, wahrgenommen werden konnte.

Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht auf vorausgegangenen Alkoholkonsum. Ergebnis: 3,7 Promille. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt werden. Die Polizei Neustadt bittet weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter 06321 854-0, insbesondere durch solche, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Quelle: Polizei