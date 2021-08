Veröffentlicht am 18. August 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus vom Mittwoch, 18. August 2021, um 15.15 Uhr

Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 35 Neuinfektionen seit Montag – Inzidenz steigt auf 65,2 – Kreisverwaltung: Impfen ohne Anmeldung nutzen!

Seit Montag verzeichnet der Kreis Altenkirchen insgesamt 35 neue Corona-Infektionen. Deren Gesamtzahl seit Pandemiebeginn liegt damit bei 5073. Als genesen gelten 4867 Menschen, kreisweit sind aktuell 105 Personen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, 7 davon befinden sich in stationärer Behandlung. Bei den derzeit positiv Getesteten handelt es sich zum großen Teil um Reiserückkehrer aus Südost-Europa. Das Infektionsgeschehen spielt sich vorwiegend im privaten Bereich ab. Aktuell wurde ein Kind in der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ in Betzdorf positiv getestet. Rund 20 Kinder der betroffenen Gruppe werden nun durch das Gesundheitsamt getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz für den Kreis Altenkirchen nun bei 65,2, der Landeswert steigt gemäß LUA auf 40,7. Nach Altersgruppen weist das LUA für den Kreis Altenkirchen die Inzidenzen am Mittwoch wie folgt aus: bis zum Alter von 19 Jahren: 125,5; 20 bis 59 Jahre: 73,9; ab 60 Jahre: 13,0.

Der Blick auf die Kreis-Inzidenzen der Nachbarn in der Region:

Westerwaldkreis: 42,1*

Kreis Neuwied: 52,5*

Rhein-Sieg-Kreis: 52,9

Oberbergischer Kreis: 75,7**

Kreis Olpe: 61,2**

Kreis Siegen-Wittgenstein: 76,2**

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die Sieben-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit Stand von Mittwoch mit 1,22 angegeben, die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 1,20. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 5.073

Veränderung zum 16. August: +35

Aktuell Infizierte: 105

Geheilte: 4.867

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 7

7-Tage-Inzidenz: 65,2

Gesamtfallzahlen nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.482/+9

Betzdorf-Gebhardshain: 1.037/+11

Daaden-Herdorf: 566

Hamm: 573/+1

Kirchen: 758/+3

Wissen: 657/+11

Bei einzelnen Angaben kommt es immer wieder zu Abweichungen zwischen Veröffentlichungen auf Bundesebene durch das Robert-Koch-Institut, auf Landesebene durch das Landesuntersuchungsamt Koblenz und lokal durch die Kreisverwaltung. Das kann an unterschiedlichen Meldezeitpunkten und kurzfristig vorgenommenen Korrekturen liegen.

Steigende Inzidenz bringt verschärfte Regeln

Wenn die Inzidenz von 35 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird, werden nach der aktuell geltenden 24. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die noch bis zum 22. August in Kraft ist, ab dem übernächsten Tag, für den Kreis Altenkirchen damit ab Freitag (20. August), bestimmte Einschränkungen wirksam: Bei Veranstaltungen in geschlossenen Innenräumen sind höchstens 350 Teilnehmer zugelassen, im Freien sind es 500. Im Schulunterricht besteht dann wieder Maskenpflicht, was zurzeit wegen der Sommerferien allerdings nur die Angebote der Sommerschule betrifft. Mit der 25. Corona-Bekämpfungsverordnung werden gemäß Beschluss von Bund und Ländern weitergehende Regelungen erwartet. Das hatte die Landesregierung bereits am 10. August angekündigt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich ab dem 23. August testen lassen bei Aktivitäten in Innenräumen. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden. Diese Regelung greift ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Eine Pflicht zur Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder eines negativen PCR-Tests, der nicht älter ist als 48 Stunden ist, wird dann nach derzeitigem Informationsstand in folgenden Fällen notwendig: Zugang als Besucher zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe, Zugang zur Innengastronomie, Teilnahme an Veranstaltungen und Festen (z.B. Informations-, Kultur- oder Sportveranstaltungen) in Innenräumen, Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (z. B. Friseur, Kosmetik, Körperpflege), Sport im Innenbereich (z.B. in Fitness-Studios, Schwimmbädern oder Sporthallen), Beherbergung (Test bei Anreise und zwei Mal pro Woche während des Aufenthalts). Um einen effektiven Infektionsschutz zu gewährleisten, sollen weiterhin die Basisschutzmaßnahmen für die gesamte Bevölkerung gelten: Abstand halten, Hände waschen und in Innenräumen Maske tragen und lüften. Verpflichtend bleiben daher medizinische Masken im Einzelhandel und im ÖPNV. (vgl.: https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/30-milliarden-euro-fuer-nationalen-wiederaufbaufonds-fuer-hochwassergebiete-und-praeventive-corona-massn-1/)

Impfen weiterhin ohne Anmeldung möglich

Angesichts der derzeit steigenden Infektionen weist die Kreisverwaltung – auch mit Blick auf den Schulstart Anfang September – auf die unkomplizierte Impfmöglichkeit ohne Anmeldung beim Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen hin: Geimpft wird von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 14.45 Uhr. Bereits vereinbarte Termine werden eingehalten und durchgeführt. Kinder bzw. Jugendliche ab dem Alter von 12 Jahren, für die die Ständige Impfkommission mittlerweile die Impfung empfiehlt, können sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten hier impfen lassen. Für die Impfung ist ein Personaldokument (Geburtsurkunde, Ausweis, Gesundheitskarte) notwendig.

Das Impfzentrum befindet sich im Gebäude der Westerwald Bank in Wissen (Rathausstraße 56), der Zugang erfolgt über den Eingang im Untergeschoss vom Platz des Wissener Jahrmarktes aus. Hier und auf dem Parkdeck Ecke Marktstraße/Bahnparallele stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Anfahrt in Wissen ist innerörtlich ausgeschildert („Landes-Impfzentrum“). Aufgrund der Baumaßnahmen in der Rathausstraße empfiehlt sich die Anfahrt von der Bahnparallele aus.

Daneben machen auch die Impfbusse des Landes regelmäßig Station in der Region. Auch hierfür braucht es keine Anmeldung. Weitere Informationen dazu gibt es online: https://corona.rlp.de/de/impfbus/.