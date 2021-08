Veröffentlicht am 19. August 2021 von wwa

LEUBSDORF – GRÜNE laden zur Waldexkursion mit Waldexperte Volker Ziesling

Die Wälder Mitteleuropas sind einer Reihe von Stressfaktoren ausgesetzt und schreien nach einem Paradigmenwechsel in der Waldbehandlung. Neben dem Klimawandel gehören zu den Stressoren massive Störungen des Wasserregimes, eine unangemessene forstwirtschaftliche Nutzung und Stickstoffeinträge zu den Ursachen der Erkrankung unserer Wälder. Die Grünen möchten Anpassungsstrategien aufzeigen, die dem Patienten Wald wieder eine Zukunftsperspektive geben. Dies gilt auch für die Wälder im Kreis Neuwied, die in einer wärmebegünstigten Region in besonderem Maße diesen Risiken ausgesetzt ist.

Gemeinsam mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling, Sprecher der Bürgerinitiative WALDWENDE JETZT! und Waldexperte von Greenpeace möchte man am Sonntag, 29. August 2021, allen Interessierten bei einem Waldrundgang durch den Leubsdorfer Gemeindewald den Wald und seine vielfältigen Funktionen näherbringen, über neue Wertschöpfungen der Gemeindewälder und mögliche Anpassungsoptionen für dessen langfristige Überlebensfähigkeit diskutieren.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Treffpunkt am Sonntag, 29. August 2021, um 11:00 Uhr am Leubsdorfer Sportplatz, Hauptstraße 204 in 53547 Leubsdorf. Dauer: circa 2,5 Stunden. Um Anmeldung unter Holger.Wolf@gruene-linz.de oder 02644 / 60 30 64 9 wird gebeten. Fotos: Volker Ziesling