Veröffentlicht am 18. August 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 28 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied

Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Mittwoch, 18. August 2021, 28 Corona-Neuinfektionen. Bestätigt haben sich dabei auch etliche der positiven PoC-Tests von Reiserückkehrern. Der Anteil der Menschen mit vorangegangenem Auslandsaufenthalt an den Neuinfizierten bleibt laut Gesundheitsamt bei circa 40 Prozent. Der Inzidenzwert laut RKI steigt auf 42,7.

Nach der derzeit gültigen Verordnung ist nicht mehr – wie unter den Bedingungen der Bundesnotbremse – der RKI-Wert ausschlaggebend ist, sondern der identische, aber einen halben Tag früher erscheinende Wert des LUA. Daher wurden bereits am Dienstag den dritten Tag in Folge die Grenze von 35 überstiegen. Damit treten zwei Tage später – also am Donnerstag – neue Regelungen in Kraft. Konkret sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 Personen und im Freien mit mehr als 500 Personen dann nicht mehr zulässig. Dies gilt auch für Zuschauer bei Sportveranstaltungen in Stadien. Für Schüler gilt auch im Unterricht Maskenpflicht, was zurzeit die Teilnehmer der Sommerschule betrifft.

Es wird erwartet, dass das Land in Kürze eine neue, die 25. Covid-Bekämpfungsverordnung auf den Weg bringt und die ab Montag, 23. August, gelten wird.