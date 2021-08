Veröffentlicht am 19. August 2021 von wwa

NEUWIED – Positive Zwischenbilanz für Online-Befragung – Einzelhandelskonzept: Bislang liegen rund 750 Antworten vor

Eine sehr positive Zwischenbilanz zieht das Stadtbauamt: Bislang haben sich knapp 750 Neuwiederinnen und Neuwieder sowie Besucherinnen und Besucher an der Online-Befragung zum Einzelhandelskonzept beteiligt. „Die Befragung ist gut angelaufen, wir freuen uns über die rege Teilnahme“, sagt Claudia Auer von der Planungsabteilung des Stadtbauamts.

Die Befragung, durchgeführt vom Planungsbüro Junker + Kruse, beschäftigt sich mit dem Thema Einkaufen in Neuwied. Bürgerinnen und Bürger, Kundinnen und Kunden der Stadt Neuwied können dabei Verbesserungsvorschläge, Anregungen und Wünsche zur zukünftigen Entwicklung der Neuwieder Innenstadt sowie eine Einschätzung des Einzelhandels während der Pandemie angeben.

Das Stadtbauamt hofft, durch die Umfrage wichtige Rückschlüsse auf die Angebots- und Nachfragesituation sowie die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Neuwieder Einzelhandels ziehen zu können. Das Amt bittet um Mithilfe und Teilnahme an der Befragung, um ein differenziertes und repräsentatives Bild zu erhalten.

Über den eingefügten QR-Code kann man sich einfach an der Umfrage beteiligen. Der Fragebogen kann Interessierten auch per Post zugeschickt werden, zudem liegt er auch in Papierform im Eingangsbereich der Stadtverwaltung aus. Eine Teilnahme ist noch bis zum 5. September möglich. Die Beantwortung der Fragen nimmt nicht mehr als fünf Minuten in Anspruch.