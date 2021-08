Veröffentlicht am 18. August 2021 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – SV Leuzbach-Bergenhausen feiert „kleines Schützenfest“

In den vergangenen zwei Jahren konnte der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen kein Schützenfest feiern. Durch die gefallenen Inzidenzzahlen ist eine kleinere Veranstaltung nun allerdings möglich. Es gibt viele Gründe zu einem „kleinen Schützenfest“ einzuladen. Anfangen kann man damit, dass man sich nun schon seit 15 Monaten nicht zum Feiern treffen konnte und somit die sozialen Kontakte fehlen. Darüber hinaus hat sich rund um und im Schützenhaus einiges verändert. Der Vorplatz ist erneuert worden. Die Heizung- und die Sanitäranlage wurden komplett erneuert und der Sanitärbereich ist nun barrierefrei zu erreichen.

Aber, es soll nicht im Schützenhaus, sondern davor gefeiert werden. Es werden Zelte aufgestellt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Die Verpflegung erfolgt über die eigene „Feldküche“, welche Leckereien darbieten wird. Zum Nachmittagskaffee gibt es Kaffee und Kuchen. Für die Kinder steht eine große Hüpfburg zur Verfügung. 20 Vereinsmitglieder werden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Für die musikalische Unterhaltung werden das Siegtaler Bläserchor Dattenfeld und DJ Torsten sorgen.

Das Highlight für den Nachmittag wird sein, dass jedes Vereinsmitglied, welches über 16 Jahre alt ist, beim Vogelschießen für Jedermann teilnehmen kann. Das Ziel ist es einen Tageskönig/in zu ermitteln. Alleine der Nervenkitzel, wenn es dem Ende zugeht und der Vogel so langsam zu fallen droht, ist es doch schon wert, dass möglichst viele Anwärter Schlange stehen sollten.

Vorgesehen ist dieses kleine Schützenfest für Sonntag, 29. August 2021, ab 11.00 Uhr auf dem Festplatz vor dem Schützenhaus und es wird darum gebeten, dass die uniformierten Schützen/innen in Uniform erscheinen.

Sofern sich jemand schon vorher in Feierlaune bringen möchte, besteht die Möglichkeit am Vortag, am Samstag, 28. August 2021 ab 19.00 Uhr zu einem Umtrunk und Imbiss an die gleiche Stelle zu kommen. Hier wird – ähnlich wie freitags vor dem eigenen Schützenfest – locker zusammengesessen. (die)