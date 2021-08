Veröffentlicht am 18. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weltmusik A-cappella-Ensemble Aquabella singt „Heimat-Lose-Lieder“ in Altenkirchen

AQUABELLA gelten im Weltmusik-Bereich als das renommierteste Vokalensemble Deutschlands und 2017 feierte AQUABELLA 20-jähriges Jubiläum. In ihrem neuen Programm „Heimat- Lose- Lieder“ beschäftigt sich AQUABELLA mit Sprachen, die drohen, in Vergessenheit zu geraten, mit Liedern aus Ländern, die es so nicht mehr gibt, mit Liedern von Menschen, die heimatlos geworden sind oder sich heimatlos fühlen und auch mit Liedern, die scheinbar überall zu Hause sind. Sie besingen die Hoffnungen und Sehnsüchte der Menschen, beschäftigen sich mit den ureigenen Fragen: Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? welche sich in allen Völkern zu jeder Zeit wiederfinden. So interpretiert AQUABELLA u.a. das durch Ofra Haza berühmt gewordene Lied „Im nin alu“; ein im 17.Jhd. entstandenes hebräisches Gedicht, welches von den verbliebenen jemenitischen Juden bis heute als hoffnungsvolles Lied auf Hochzeiten gesungen wird. Sie lassen uns teilhaben an der Welt der Roma (übersetzt bedeutet rom = Mensch), die überall und nirgends auf der Welt zu Hause sind oder sie bringen Lieder zu Gehör, die weltweit unterwegs sind.

Sonntag, 22. August 2021; Beginn: 19 Uhr; Einlass: 17:30 Uhr; Eintritt: VVK 23€; ABK 28€; Ort: Open Air Sommer Glockenspitze, Altenkirchen. Bei unbeständigem Wetter findet die Veranstaltung im ZirkusZelt statt. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto 04: