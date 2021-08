Veröffentlicht am 18. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Basar für Second-Hand-Kleidung“ am Samstag, 04. September 2021

Der Caritasverband Altenkirchen veranstaltet in Kooperation mit der Katholischen Kirchengemeinde einen Basar für Second-Hand-Kleidung am Samstag, 04. September 2021 im Pfarrsaal in Altenkirchen (Rathausstraße 7, 57610 Altenkirchen). Los geht es ab 14 Uhr und es gilt das Motto: „Alles muss raus!“ – günstiger geht es nicht mehr! Bis 16 Uhr sollen alle Kleidungsstücke an den Mann, die Frau oder das Kind gebracht werden. Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten, der Zutritt kann nur mit Mund-Nasen-Bedeckung erfolgen. Der Erlös geht an das Projekt „Notschlafstelle für Wohnungslose“, an dem beim Caritasverband gerade intensiv gearbeitet wird. Dafür werden zurzeit auch noch engagierte Ehrenamtliche gesucht, die sich im Projekt einbringen wollen. Bei Interesse oder Rückfragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an den Caritasverband Altenkirchen unter 02681 2056 oder per Email an andre.linke@caritas-altenkirchen.de