Veröffentlicht am 17. August 2021 von wwa

NEITERSEN – Brücke in Neitersen-Niederölfen wird eingeweiht

Einweihung der neuen Brücke in Neitersen-Niederölfen mit Brückenfest am 20. August 2021. Die alte, abgängige Brücke über den Ölferbach im Neiterser Ortsteil Niederölfen wurde durch ein neues Bauwerk ersetzt. Die Bauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, und die neue Brücke soll nun offiziell eingeweiht werden. Dies soll im Rahmen eines Brückenfestes am Freitag, den 20. August 2021, ab 18.00 Uhr erfolgen. Das Fest findet auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses in Niederölfen direkt vor der Brücke statt.

Die Corona bedingten Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten. Die offizielle Freigabe des 300.000 Euro teuren Bauwerks erfolgt durch VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und Ortsbürgermeister Horst Klein. Die Bewirtung der Gäste erfolgt durch die Östra-Niederölfen.

Der Reinerlös des Festes soll an die Flutopfer an der Ahr gespendet werden. Die Ortsgemeinde lädt alle Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich zu diesem Brückenfest ein.