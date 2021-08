Veröffentlicht am 17. August 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neuwied steigen

Im Landkreis Neuwied wurden am Dienstag, 17. August 2021, 21 Neuinfektionen festgestellt. Bei rund 40 Prozent konnte die Rückkehr von einer Reise als Grund ausgemacht werden. Wie das Gesundheitsamt informiert, gibt es aktuell noch einige weitere Reiserückkehrer, bei denen ein positiver Schnelltest (POC-Test) vorliegt, aber das Ergebnis des PCR-Tests noch aussteht. Für diese Menschen ist – wie immer bei positiven POC-Tests – Quarantäne angeordnet.

„Es ist leider das befürchtete Déjà-vu. Die Menschen schleppen das Virus wieder ein“, kommentiert Landrat Achim Hallerbach, der daher zu äußerster Vorsicht mahnt, wenn es um Reisen geht, vor allem in sogenannte Hochinzidenzgebiete, aber auch in Länder mit niedriger Impfquote. Er erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal daran, dass seit Ende Juli die Corona-Einreiseverordnung gilt, nach der alle, die nicht über einen Genesenen- oder Impfnachweis verfügen, und – egal auf welchem Weg – aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, einen negativen Test nachweisen müssen – auch wenn das Land, aus dem Sie einreisen, (noch) nicht als Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet gelistet ist. „Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter“, appelliert Hallerbach und betont: „Wer keinen Nachweis vorweisen kann, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro rechnen.“ Die Inzidenz laut RKI liegt bei 35,6.