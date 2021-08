Veröffentlicht am 17. August 2021 von wwa

NEUWIED – Meike Pfeiffer leitet die AG Bildung und Sprache – Integrationskonzept: Vier Arbeitsgruppen haben sich konstituiert

Vier Arbeitsgruppen sollen das Neuwieder Integrationskonzept mit Leben füllen. Es sind diese die AGs Arbeit und Wirtschaft, Bildung und Sprache, Soziales sowie Zusammenleben. Mit ihrer Konstituierung hat die Umsetzungsphase des Konzepts begonnen. Koordiniert werden die AGs durch eine bereits im Oktober 2020 ins Leben gerufene Steuerungsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales, Senioren und Integration (Amt 50). Die Hauptaufgaben der Arbeitsgruppen bestehen darin, sich fachlich mit den im Integrationskonzept aufgeführten, gruppenspezifischen Handlungszielen auseinanderzusetzen. Anschließend sollen sie dazu konkrete Maßnahmen entwickeln, konzipieren und umsetzen. Über die Erfolge ihrer Maßnahmen fertigen die AGs Berichte an, die sie der Steuerungsgruppe vorlegen. Die AGs tagen in der Regel zweimal pro Jahr, bei Bedarf natürlich häufiger.

Bürgermeister Peter Jung begrüßte insgesamt 18 Vertreter von Jobcenter, verschiedenen Bildungseinrichtungen und Integrationsprojekten, Katholischer Familienbildungsstätte, Caritas, Diakonischem Werk, DRK, Verwaltung und des Beirats für Migration und Integration per Videokonferenz zur konstituierenden Sitzung der AG Bildung und Sprache. Er dankte allen für ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung des Integrationskonzeptes.

Primäres Ansinnen war neben der Vorstellung der Mitglieder die Wahlen von Sprecher und Schriftführer. Zwei wichtige Aufgaben, fungieren beide doch als Bindeglied zwischen Arbeitsgruppe, Verwaltung und Steuerungsgruppe und repräsentieren die Arbeitsgruppe in der Öffentlichkeit. Zudem organisieren und leiten sie die Treffen der Arbeitsgruppe und halten die wichtigsten Ergebnisse schriftlich fest. Die Termine werden von den Sprechern der Arbeitsgruppen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung koordiniert.

Als Sprecherin der AG Bildung und Sprache wurde einstimmig Meike Pfeiffer gewählt. Sie ist stellvertretende Leiterin und Koordinatorin Sprachen der VHS Neuwied. Ein ebenfalls einstimmiges Votum erhielt Jutta Günther, die als Schriftführerin vorgeschlagen worden war. Sie ist die Leiterin des Amts 43 (städtische Volkshochschule und städtische Musikschule).

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde ausführlich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Bildungssystem eingegangen. Die Pädagogen berichteten über verschiedene Problemfelder, vor allem aber darüber, dass Sprachförderangebote Corona-bedingt abgesagt werden mussten.

Ansprechpartnerin für alle Themen rund um das Integrationskonzept ist die städtische Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka. Sie ist zu erreichen unter Telefon 02631 802 284, E-Mail djacka@neuwied.de

Foto: Die Arbeitsgruppe Bildung und Sprache hat sich konstituiert.