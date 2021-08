Veröffentlicht am 17. August 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Pkw in Bad Hönningen beschädigt

Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte Täter einen Kia im Sarmatiaweg in Bad Hönningen. Hinweise nimmt die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei