Veröffentlicht am 17. August 2021 von wwa

BETZDORF – MdL Sabine Bätzing-Lichtenthäler bietet zusätzlich Telefonsprechstunden an

Die heimische Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, bietet zusätzlich zu den Sprechstunden in ihrem Betzdorfer Wahlkreisbüro auch regelmäßig Telefonsprechstunden an. Jeweils am ersten Montag eines Monats steht sie in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Dazu ist eine vorherige Terminvereinbarung unter der Rufnummer 02741/970387 oder per Email an post@baetzing-lichtenthaeler.de erforderlich.

Das Angebot richtet sich an Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis der Landtagsabgeordneten sowie dem Kreis Altenkirchen. „Mir ist es wichtig zu wissen, wo den Menschen hier in der Region der Schuh drückt und welche Wünsche oder Anregungen sie an die Politik haben“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Die nächsten telefonischen Sprechstundentermine sind am 6. September und 4. Oktober. Wegen des Feiertages Allerheiligen findet die Novembersprechstunde erst am 8. November statt.