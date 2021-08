Veröffentlicht am 16. August 2021 von wwa

HOCHBACHTAL – Buslinie 260 fährt nicht ins Holperbachtal

In Folge der fortdauernden Straßenbaumaßnahme im Zuge der Kreisstraße 65 im Holperbachtal wird im Zeitraum vom 01. bis 07. September 2021 aufgrund fehlender Wendemöglichkeit die Buslinie 260 nicht in das Holperbachtal fahren. Die Linie beginnt und endet daher an der Haltestelle Forst Friedhof.