Veröffentlicht am 16. August 2021 von wwa

KATZWINKEL – Sachbeschädigung an Arbeitsgerät in Katzwinkel

In der Nacht von Samstag, 14. auf Sonntag, 15. August 2021, vermutlich in der Zeit zwischen 03.00 und 04.00 Uhr kam es in der Kirchstraße in Katzwinkel zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger. Unbekannte Täter zerstörten, vermutlich mit Steinen, zwei Scheiben der Fahrerkabine. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache in Wissen unter der Telefonnummer 02742/935-0 erbeten. Quelle: Polizei